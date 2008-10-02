Моуриньо уверен в своей команде

Главный тренер Интера Жозе Моуриньо остался доволен игрой против Вердера, сообщает FOOTBALL.UA. "Сегодня мы славно поработали и очень хорошо провели некторые отрезки игры. Вердер - хорошая команда. Она сравняла счет и коллективно защищалась. Если кто-то и должен был выиграть, так это Интер, но в футболе нет сослагательного наклонения, поэтому мы должны мириться с результатом, пусть он нам и не по душе. Не могу сказать, что мы испытываем кризис. Да, после поражения во внутреннем первенстве мы сыграли вничью в Лиге чемпионов, но в обоих турнирах мы занимаем хорошие позиции. Мы держим ситуацию в группе под контролем. В футболе никогда нельзя знать наверняка, но я абсолютно уверен, что мы обеспечим себе выход в плей-офф даже за тур до конца группового этапа". "Полагаю, тройка форвардов хорошо взаимодействовала между собой. Адриано выдал отличную игру, но он пока не готов провести на поле все 90 минут. Балотелли - это Балотелли. Он выдает классные эпизоды, но временами бывает чуть наивен. У него был верный момент, однако он им не воспользовался. Впрочем, он еще молод и заслуживает, чтобы в него верили, потому что в будущем он может стать гораздо сильнее. Писарро - замечательный игрок. Я знаю это, ведь в свое время я настоял на его переходе в Челси. Так что это для меня не новость. Конечно, я не рад, что он забил гол моей команде. Но уж если кто-то должен был это сделать, то я рад, что это оказался именно он".