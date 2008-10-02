Срна: Никто Пятова не обвиняет

Естественно, после матча футболисты Шахтера были подавлены, сообщает FOOTBALL.UA. Дарио Срна: — Два гола, пропущенных на последних минутах матча — это следствие того, что команда потеряла концентрацию? Или это можно объяснить чем-то другим? — Трудно это объяснить. Первый гол вообще… Они не вернули нам мяч и забили гол. Да. Может быть, Андрей Пятов не совсем удачно сыграл, но его обвинять в этом никто не может. Он до этого действовал очень надежно, много раз спасал команду почти в безвыходных ситуациях. Андрей "вытащил" фактически все. В целом команда, считаю, сыграла хорошо. В эпизоде со вторым голом — моя вина. Я неудачно расположился, не увидел набегающего Месси, в итоге гол. Евгений Селезнев: — Каково твое мнение о матче? — Хорошая команда, очень высокий уровень игроков, только одно не понятно — почему команда с таким именем не поступает по-джентельменски. Такие действия не украшают футболистов. Может быть, они нас испугались, не ожидали, что мы окажем такое сопротивление? По большому счету, они добились положительного для себя результата, завоевали три очка. Но, считаю, что это незаслуженная победа. — Ты был непосредственным участником того эпизода, после которого, по вашему мнению, испанцы должны были вернуть вам мяч… — Маркес локтем ударил меня в лицо, я оставался лежать на газоне. Партнеры это увидели и выбили мяч за пределы поля. И в тот момент, когда наши футболисты ждали, что испанцы вернут нам мяч, они наоборот пошли вперед. Соблюдай они принципы Fair Play, этого эпизода не было бы вообще. — Если говорить об игре в целом, то действия Барселоны были предсказуемы? — Разумеется, мы изначально настраивались на трудный матч. Но сегодня, как мне кажется, все увидели, что с Барселоной вполне можно играть. Дмитрий Чигринский: — На твой взгляд, первый гол, забитый в ворота Шахтера, засчитан справедливо? — Как его можно было не засчитывать. И дело здесь вовсе не в том, засчитал арбитр или нет. Футболисты каталонского клуба почему-то не посчитали нужным придерживаться правил Fair Play. А что еще сказать? — Можно ли говорить, что Барселона недооценила Шахтер? — Барселона — это великий клуб, и я думаю, что такое понятие, как недооценка соперника, им вовсе не присуще. У них два равноценных состава и оба, выходя на поле, профессионально выполняют свою задачу. Сегодня они играли просто здорово, но и мы выглядели не хуже Барселоны. — После матча главный тренер какие-либо претензии игрокам предъявлял? — Нет, ничего такого не было. — Иногда футболисты говорят: Не повезло. К сегодняшнему матчу Шахтера это можно отнести? — Везет или не везет — это понятие очень условное. Все зависит от дисциплины в команде, сосредоточенности всех игроков и каждого в отдельности. Не повезло — это когда мяч выбили в сторону трибун, а его ветром занесло в ворота.