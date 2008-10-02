Агуэро: Мы обыграли сильного соперника

Аргентинский нападающий полностью удовлетворён победой над марсельским Олимпиком. "У нас получилось очень неплохое начало. Конечно, нам чуток повезло с быстрым голом, что добавило спокойствия команде. Однако в самое игре соперник доказал, что он является сильной командой, и далее нам нужно будет помнить об этом", информирует FOOTBALL.UA. Также аргентинец заявил, что не очень доволен концовкой поединка: "После перерыва мы более играли на удержание счета, потому как нашей целью являлось сохранить победный результат, хотя и от третьего гола мы бы не отказались. Однако и так неплохо, ведь мы обыграли сильного соперника".