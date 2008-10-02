Анортосис творит историю

Команда Темури Кецбая обыгрывает на своем поле Панатинаикос. На предматчевой пресс-конференции наставник Панатинаикоса Хенк тен Кате попытался разобрать игру противника. Он заметил, что Анортосис очень собрано и надежно играет в обороне и умеет пользоваться практически любой возможностью забить. "Поэтому, - настаивал голландец. - Нам нужно не совершать глупых ошибок и собрано подойти к организации атак", отмечает FOOTBALL.UA. Когда на 15-й минуте серб Добрашинович замкнул подачу с левого фланга опытнейшего Савио и сделал счет 2:0, то слова тен Кате почему-то стали вызывать приступы дикого хохота. Учитывая первый гол после завернутого в самые красивые ленточки подарка Сарриеги, начиналась истерия. Хотя поклонниками Пао наверняка было не до смеха. Такое впечатление, что тен Кате говорил те слова только для прессы, а подопечные ничего подобного не слышали и не видели. Конечно, сразу после второго мяча и до того не сильно рвущийся вперед Анортосис резко отскочил назад, стал, будем говорить прямо, играть на удержание. Гостям довольно быстро удалось заработать пенальти и отквитать один мяч. Однако характер игры говорил явно не в пользу греческой команды. Второй тайм начался с момента Анортосиса, однако забить третий мяч Лабану не удалось. Дальше - привычная схема. Хозяева всей командой сели в оборону, где умело заправлял мастер такой игры Траянос Деллас. Панатинаикос бился о стену самыми о стену разными способами, но она стояла нерушимо. А за 12 минут до конца все стало понятно в этом матче. Савио исполнил подачу от угла поля и иракский полузащитник Хавар Мохаммед Таер головой отправил мяч в ворота. Анортосис лидер группы после двух туров! Трепещи Моуриньо! Анортосис - Панатинаикос 3:1 Голы: Сарриеги, 11 (в свои ворота), Добрашинович, 15, Таер, 78 - Салпингдис, 28 (с пенальти) Анортосис: Бекай, Кацавакис, Деллас, Константину, Лейвакабесси, Добрашинович, Николау, Пауло Кошта (Бардон, 46), Лабан, Савио (Панаги, 82), Сосин (Таер, 64) Панатинаикос: Галинович, Мун (Соуза, 67), Сарриеги, Винтра, Спиропулос, Гумас, Маттос, Жилберто Силва (Циолис, 80), Христодолопулос (Иваншитц, 72), Клейтон, Салпингидис Предупреждения: Лейвакабесси, Кацавакис - Жилберто Силва, Гумас, Салпингидис