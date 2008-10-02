«Нью-Йорк Рейнджерс» выиграл Кубок Виктории

В среду, 1 октября, в швейцарском Берне клубу NHL Нью-Йорк Рейнджерс со счетом 3:4 победил магнитогорский Металлург, завоевав впервые разыгрываемый Кубок Виктории. В первом периоде встречи, проходившей на Post-Finance-Arena, которая в 2009 году примет матчи Чемпионата мира, россияне повели со счетом 2:0. Уже на 2-й минуте встречи ворота Хенрика Лундквиста распечатал Денис Платонов, неотразимо пробивший в ближнюю девятку после входа в зону соперников по правому краю. На 19-й минуте преимущество российской команды броском от синей линии в большинстве удвоил Владимир Маленьких. В середине второго периода Металлург довела счет до крупного, снова реализовав большинство. Николай Заварухин, находившийся перед воротами, удачно подставил клюшку под дальний бросок на 31-й минуте. Однако всего за 23 секунды до второго перерыва Рейнджерс сумел отыграть одну шайбу, реализовав большинство 5 на 3. У команды из Нью-Йорка после передачи Николая Жердева броском с близкого расстояния голкипера Андрея Мезина переиграл Крис Друри, сообщает «Корреспондент». В третьей 20-минутке Рейнджеры стали наращивать давление на ворота Мезина и на 46-й минуте сократила отставание до минимума. Броском со средней дистанции отличился Дэн Фритше. Прошло менее пяти минут, и счет стал 3:3 после того, как большинство реализовал Друри, который оформил дубль на 51-й минуте, подставив клюшку под бросок Скотта Гомеса в большинстве. Развязка матча наступила на последней минуте. Райан Кэллэхэн за 21 секунду до финальной сирены реализовал выход 1 на 1 с Мезиным, воспользовавшись ошибкой Маленьких и принеся Рейнджерс победу - 4:3. Кубок Виктории был учрежден Международной федерацией хоккея (ИИХФ) в год ее 100-летия (2007). Сразиться за него от Старого света с командой NHL право получил Металлург, выигравший Кубок европейских Чемпионов.