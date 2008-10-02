Оскар де ла Хойя не думает об уходе

Исполнительный директор Golden Boy Promotions Ричард Шафер полагает, что в следующем году глава этой компании, экс-чемпиона мира в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя может продолжить карьеру. Шафер отметил, что вопреки своим же собственным заявлениям Де Ла Хойя может и не проститься с боксом после боя против филиппинца Мэнни Пакьяо. "Полагаю, что он оценит свое физическое состояние после боя против Пакьяо, - сказал Шафер в интервью британскому изданию The Times. - И в зависимости от результата и от своего состояния, возможно в следующем году он проведет еще пару поединков", информирует «Корреспондент». Ричард Шафер заявил, бой де ла Хойи против британца Рикки Хаттона, пользующегося огромной популярностью, выглядит весьма логично. По мнению промоутера, поединок против Хаттона на стадионе Уэмбли в Лондоне может стать одним из самых грандиозных событий в мире бокса. 22 ноября Хаттону предстоит встретиться с экс-чемпионом мира в первом полусреднем весе Полом Малиньягги в Лас-Вегасе. "Если все пойдет хорошо - Рикки выиграет у Малиньягги, а Оскар победит Пакьяо, думаю, что организация поединка де ла Хойя-Хаттон будет весьма естественной, - отметил Шафер. - Их обоих, с точки зрения весовой категории, разделяет всего пять-шесть фунтов. Бой на стадионе Уэмбли - это моя мечта и мечта многих поклонников бокса. И иногда мечты сбываются". Сам Рикки Хаттон полагает, что Де Ла Хойя победит в предстоящем поединке с Пакьяо, однако у него есть свои причины желать победы филиппинцу. "Он слишком большой для Мэнни, - отметил Хаттон. - Когда появились первые известия об этом бое, я лишь посмеялся. Они как Давид и Голиаф. Я бы предпочел, чтобы победил Пакьяо. Тогда бы я смог встретиться с ним в рамках первого полусреднего веса". Бой Мэнни Пакьяо и Оскара де ла Хойи, который должен стать прощальным для легендарного американского боксера, запланирован на 6 декабря 2008 года и пройдет в рамках категории до 66,7 килограмма.