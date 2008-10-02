«Зенит» подаст в суд на испанские СМИ

Руководство Зенита на официальном сайте клуба выступило с опровержением информации ряда испанских СМИ, которые сообщали о договорном характере матча в прошлогоднем розыгрыше Кубка УЕФА против Баварии. "Игра, показанная Зенитом в матчах с Баварией" и Рейнджерс, является лучшим доказательством того, что победы были добыты петербуржцами в честной, бескомпромиссной борьбе", - сказано в заявлении, передает «Корреспондент». "Высказанные в ряде СМИ предположения о якобы имевшем место сговоре, оскорбляют все упомянутые клубы. В настоящее время юристы ЗАО ФК Зенит оценивают содержание оригиналов публикаций. После завершения этой работы будет принято решение о правовых способах защиты репутации клуба и спорта в целом", - говорится в заявлении. Ранее сообщалось, что в Европе разгорается крупный скандал, в эпицентре которого оказался питерский Зенит, победа которого в Кубке УЕФА якобы была добыта благодаря подкупу.