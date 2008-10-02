За главу Федерации футбола Польши вступилась ФИФА

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) потребовала до 6 октября восстановить в должности президента Федерации футбола Польши Михала Листкевича. Если правительство не выполнит это требование, то матчи отборочного турнира чемпионата мира 2010 г. с участием сборной Польши будут отменены, и полякам засчитают техническое поражение, сообщает «Утро.ru». Напомним, что Листкевич был смещен со своего поста решением арбитражного суда Национального олимпийского комитета Польши в связи с коррупционным скандалом.