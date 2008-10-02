Майоров и Локтионов не пробились в НХЛ

Форварды Максим Майоров и Андрей Локтионов, которые отправились за океан, имея контракты с российскими клубами, не сумели пробиться в основные составы своих команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Майоров вместе с опытным форвардом Майклом Йорком был отправлен "Коламбусом" в фарм-клуб "Сиракьюз", выступающий в Американской хоккейной лиге, сообщает официальный сайт "Коламбуса". Майоров, который был выбран "Жакетами" под №94 на драфте-2007, в прошлом сезоне провел 11 матчей за "Ак Барс" (1 гол), передает «РИА«Новости». Принимавший участие в тренировочном лагере "Лос-Анджелеса" Локтионов был отправлен в команду юниорской лиги Канады "Виндзор". В сезоне 2007/08 18-летний форвард отыграл 7 матчей за ярославский "Локомотив". Продолжает бороться за место в основном составе "Лос-Анджелеса" защитник Вячеслав Войнов, который также, по данным Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), имеет действующий контракт с клубом КХЛ - челябинским "Трактором".