УЕФА и ФИФА недовольны сменой власти в польском футболе

В связи со скандалом в польском футболе и изменениях, которые коснулись Федерации футбола Польши (ФФП) на этой неделе, УЕФА и ФИФА сделали довольно резкое совместное заявление. Оно в очередной раз ставит под сомнение возможность Польши и Украины провести чемпионат Европы 2012 года. Решением арбитражного суда Олимпийского комитета Польши руководство ФФП было временно отстранено от деятельности в связи с тем, что не смогло разобраться с коррупцией во внутреннем чемпионате. Исполняющим обязанности главы федерации был назначен Роберт Завлоцки. В совместном заявлении двух организаций говорится, что УЕФА и ФИФА не признают решения арбитражного суда Олимпийского комитета Польши, как и назначение "администратора" ФФП. Вместе с тем они продолжают признавать нынешнее руководство ФФП во главе с президентом Михалом Листкевичем, как единственную легитимную власть в польском футболе. Любое письмо, которое не будет подписано легитимным руководством, признанным УЕФА и ФИФА, а равно и любые документы, подписанные Робертом Завлоцки, будут проигнорированы и признаны недействительными, говорится в заявлении. ФИФА и УЕФА намерены связаться с Международным олимпийским комитетом, чтобы прояснить ситуацию в польском футболе и выявить нарушение основных принципов Олимпийского и спортивного движения, например, автономии спортивных федераций, передает NEWSru.com. Кроме того, ФИФА и УЕФА немедленно начнут совместные консультации, чтобы решить, какие меры следует принять относительно ФФП и всего польского футбола в целом. В числе санкций, которые могут быть применены к Польше, - отстранение национальной команды этой страны от матчей отборочного турнира ЧМ-2010. Подобные меры уже неоднократно применялись к другим "провинившимся" футбольным федерациям.