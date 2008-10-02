Тренера по плаванию избили и изнасиловали

На востоке Москвы неизвестный изнасиловал профессионального тренера по плаванию прямо около ее дома. 38-летняя Ирина К., мастер спорта России по плаванию, тренер высшей категории, накануне утром подверглась жестокому нападению на улице недалеко от своего дома, сообщает news.rin.ru. Избитую женщину в 6.30 обнаружили случайные прохожие около дома на Снайперской улице. Они сразу же позвонили в милицию и "скорую помощь". Прибывшие оперативники выяснили, что полчаса назад на Ирину напал неизвестный. Злоумышленник жестоко избил спортсменку, а затем изнасиловал. Сразу после этого подонок скрылся. Сотрудники милиции принимают все необходимые меры, чтобы задержать насильника.