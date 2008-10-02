УЕФА расследует дело об обвинениях «Зенита» в подкупе соперников

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет расследование дела об обвинениях питерского "Зенита" в участии в договорных матчах Кубка УЕФА сезона-2007/08. УЕФА проверит достоверность публикаций испанских газет, написавших, что результаты матчей "Зенита" с "Баварией" и "Глазго Рейнджерс" могли быть спланированными, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на шотландское издание Daily Record. 1 октября в испанских газетах АВС и El Pais появились статьи о том, что главари российской "тамбовской организованной преступной группировки" в телефонных разговорах признались, что они организовали победы "Зенита" над "Баварией" (в полуфинале Кубка УЕФА) и над "Рейнджерс" (в финале). Преступники утверждали, что они сделали это, дав взятки в размере от 20 до 50 миллионов евро. По информации АВС, испанская полиция не уверена в том, что случаи подкупа игроков соперников "Зенита" или судей матчей действительно имели место. Тем не менее, ведущий дело судья Бальтасар Гарсон уже передал имеющиеся у испанской полиции сведения немецким правоохранительным органам. Члены тамбовской группировки были задержаны в Испании в июне этого года в ходе операции "Тройка". По словам официального представителя УЕФА Вильяма Гайяра, УЕФА намерен получить всю информацию, которая есть у испанской полиции. "Если мы узнаем о фактах коррупции и сможем их доказать, то последуют серьезные санкции. Это худшее, что может быть в футболе", - сказал Гайяр. Daily Record также приводит слова главного тренера "Зенита" Дика Адвоката, который опроверг все обвинения в адрес своей команды. Наставник отметил, что представители "Баварии" и "Глазго Рейнджерс", а также руководители генерального спонсора "Зенита" компании "Газпром" никогда не пошли бы на сговор с преступниками. На официальном сайте "Зенита" вечером 1 октября появилось сообщение, в котором обвинения испанских СМИ были названы оскорбительными. На сайте "Баварии" было опубликовано заявление со словами о том, что немецкий клуб пока ничего не знает о расследовании испанской полиции.