Теннис. Уильямс проиграла звание первой ракетки мира

Американка Серена Уильямс проиграла во втором круге турнира в Штутгарте. Уильямс уступила китаянке На Ли в трех сетах (6:0, 1:6, 4:6). Поражение американки означает, что в понедельник, 6 октября, она лишится звания первой ракетки мира. Теннисный рейтинг возглавит Елена Янкович из Сербии, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA). После матча Уильямс заявила, что недовольна своей игрой. По словам теннисистки, она хорошо начала встречу, но затем стала играть значительно хуже. Уильямс признала, что не заслужила победы. Янкович станет первой ракеткой мира во второй раз в своей карьере. В августе 2008 года сербка возглавляла теннисный рейтинг в течение одной недели.