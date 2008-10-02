Российская Премьер-лига вступилась за «Зенит»

Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) опубликовала на своем официальном сайте заявление, в котором говорится о полной поддержке питерского "Зенита" в связи с информацией о возможном расследовании дела об обвинениях российского клуба в участии в договорных матчах, передает «Лента.ru». РФПЛ заявила, что уверена в честной победе "Зенита" в Кубке УЕФА сезона-2007/08. Премьер-лига выступила с призывом к российским СМИ корректно освещать ситуацию и "воздержаться от нагнетания страстей". Статьи о том, что победы "Зенита" в полуфинале и финале Кубка УЕФА (над "Баварией" и "Рейнджерс" соответственно) могли быть организованы главарями тамбовской мафии, появились в испанской прессе в среду, 1 октября. В телефонном разговоре между собой преступники утверждали, что они потратили на покупку "Зенитом" результатов от 20 до 50 миллионов евро. Имеющиеся у испанской полиции сведения переданы немецким правоохранительным органам. Официальный представитель УЕФА Вильям Гайяр заявил, что УЕФА займется проверкой достоверности публикаций испанских газет. В своем официальном заявлении "Зенит" назвал обвинения, размещенные в испанских СМИ, оскорбительными. В заявлении на сайте "Баварии" говорится, что мюнхенский клуб ничего не знает о расследовании испанской полиции и не собирается обсуждать дело в дальнейшем. "Рейнджерс" никак не прокомментировал обвинения.