Слухи о «Зените» наносят серьезный ущерб «Газпрому»

Слухи о том, что полуфинальный матч Кубка УЕФА между "Зенитом" и "Баварией" носил договорной характер, наносят серьезный ущерб не только репутации обоих клубов, но и их владельцам. Такое мнение в четверг высказал пресс-секретарь "Газпрома" Сергей Куприянов. Куприянов подчеркнул, что нет оснований сомневаться в том, что игра была честной. "Мы считаем, что все, кто видел эту игру, понимают, что "Зенит" победил в честной бескомпромиссной борьбе, показал блистательную командную игру, и нет никаких сомнений в том, что победа была честной", - цитирует пресс-секретаря "Газпрома" NEWSru.com со ссылкой на радиостанцию "Эхо Москвы". По словам Куприянова, юристы "Зенита" сейчас оценивают эту ситуацию и принимают решение в отношении тех или иных действий по защите репутации. Что же касается компании "Газпром", которая является спонсором питерской команды, то пока ее юристы не планируют каких-либо действий по этому поводу. Испанские газеты накануне написали, что питерская команда якобы заплатила немецкой "Баварии" за победу в полуфинале Кубка УЕФА этой весной. Европейский футбольный союз собирается провести расследование по данному вопросу.