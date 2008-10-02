Тарханов: «Спартак» не сильнее «Баника»

Известный футбольный специалист Александр Тарханов оценил шансы московского "Спартака" на выход в групповой этап Кубка УЕФА. В четверг красно-белые встретятся на своём поле с чешским "Баником", у которого они выиграли в гостях со счётом 1:0. "Не думаю, что "Спартак" сильнее "Баника". В первом матче чехи приложили максимум усилий, чтобы не проиграть, но им это не удалось. Но сегодня задача "Спартака" облегчена тем, что матч пройдёт на домашней арене, поэтому думаю, что красно-белые всё-таки пройдут дальше", — передает слова Тарханова «Спорт».