Питер: Планирую побить Кличко у него дома

Чемпион WBC в супертяжелом весе Сэмюэль Питер, которому 11 октября предстоит защищать свой титул в Германии против почетного чемпиона этой организации Виталия Кличко уверен, что сможет побить украинца. "Я планирую побить Виталия у него дома, и чтобы доказать, что я являюсь настоящим чемпионом, я решил и тренироваться у него дома. Неважно, где проходит этот бой, Виталию меня не победить. Надеюсь, его брат Владимир будет присутствовать на бое и увидит мою победу нокаутом. Готовясь к Виталию Кличко, я рубил деревья в лесу. 11 октября я срублю украинское дерево под названием Виталий", — цитирует слова Чемпионат.ру со ссылкой на boxingscene.