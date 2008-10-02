Виталий Кличко: Моему удару мало кто может противостоять

Перед поединком против Сэмюэля Питера Виталий Кличко заявил, что травмы его уже не беспокоят, и он может готовиться к встрече полноценно. "Самое главное — меня перестали беспокоить травмы. Вердикт врачей в мою пользу, и теперь я полноценно тренируюсь и готовлюсь к бою. Тренировки в горном лагере возле альпийского курорта Китцбюэль — это уже традиция для братьев Кличко. Здесь для нас оптимальные условия, которых, к сожалению, нет на Украине: особенный климат, отличная спортивная база. Разрежённый горный воздух повышает нагрузку на организм и тренирует выносливость... Что касается моей техники, то я придерживаюсь ее уже много лет и менять не собираюсь, ведь в том числе ей я обязан своими победами. Ну а моему удару на ринге мало кто может противостоять. Конечно, каждый новый соперник — это отдельный подход. Зная как сильные, так и слабые стороны Сэмюэля Питера, я использую их при подготовке", — сказал Виталий. Также боксёр рассказал, почему имена спарринг-партнёров он держит в секрете. "А зачем раскрывать свои секреты перед предстоящим поединком? Имена спарринг-партнёров всегда остаются в тайне, ведь никто из соперников не хочет выдать свою стратегию посредством любой, даже незначительной информации", — цитирует слова Кличко издание «Сегодня».