Адвокат: Люди не довольны, что «Зенит» так быстро достиг успеха

Главный тренер «Зенита» Дик Адвокат опроверг информацию о том, что матчи Кубка УЕФА с «Баварией» и «Рейнджерс» были договорными. «Это невероятно. Все, что я могу сказать, пусть они дадут нам прослушать эти пленки, чтобы мы могли услышать, что именно было сказано. Тогда все узнают, какая все это огромная ложь. Все знают простую правду – мы команда лучше, чем «Рейнджерс». Вот почему мы выиграли Кубок УЕФА. «Рейнджерс» играли хорошо, но мы были лучше. И в этом нет никакой загадки, я вообще не понимаю, что тут обсуждать. У некоторых людей есть определенное недовольство тем, что мы смогли так много достигнуть за короткое время. Людям не нравится, что мы пришли к успеху так быстро. Но этот успех никак не связан со взятками или грязными деньгами», – цитирует тренера СПОРТ СЕГОДНЯ со ссылкой на Daily Record.