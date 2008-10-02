Симонян: Такие клуба как «Бавария», в грязные игры не играют

Первый вице-президент РФС Никита Симонян отнесся скептически к сообщениям о том, что матчи Кубка УЕФА между «Зенитом» и «Баварией» были договорными. «Бред сивой кобылы, что тут еще можно сказать. Мы уже как-то привыкли к такому. Даже некоторые наши так называемые болельщики имеют тенденцию все преподносить в негативном свете. Проигрываем – значит, плохо играем. Выигрываем – значит, купили. Ну что тут далеко ходить: мне, например, довелось слышать, что мы на чемпионате Европы купили голландцев, и даже называлась конкретная сумма, за сколько. Давайте не будем умалять собственных заслуг, в том числе заслуг «Зенита», который в честной борьбе завоевал Кубок УЕФА. Поверьте, клубы такого уровня, как «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и так далее, в грязные игры не играют», – цитирует Симоняна Спорт день за днем.