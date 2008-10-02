Рогге: Допинг всегда будет в спорте

Президент МОК Жак Рогге прокомментировал ситуацию с допингом на прошедшей пекинской Олимпиадой. «После того, как на Играх в Пекине было зафиксировано восемь положительных допинг-проб, МОК стала внушать еще больше доверия. Еще три пробы находятся в стадии обсуждения, а также было взято четыре положительных теста у лошадей. Всего – 15, а мы ожидали около 30-40 нарушений. Так что мы убеждены, что наша работа в области допинга принесла плоды. Спортсменам становится все сложнее употреблять запрещенные препараты. Допинг никогда не исчезнет из спорта, как и преступность – из общества. В каждом обществе нужна полиция, законы и тюрьмы. Так же и допинг. Мы боремся с ним, и хотим, чтобы его было как можно меньше», – приводит слова Рогге СПОРТ СЕГОДНЯ со ссылкой на Reuters. Всего в Пекине было сделано 4500 допинг-тестов, а перед Олимпиадой около 40 спортсменов были отстранены от соревнований.