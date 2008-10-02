Футбол. Оглашен состав молодежной сборной Украины

Сегодня, 2 октября, старший тренер молодежной сборной Украины Павел Яковенко огласил список игроков, которые будут готовиться к товарищеским матчам против команд Нидерландов и Португалии – 10 и 14 октября. Состав игроков молодежной сборной Украины: Вратари: Антон Каниболоцкий («Днепр» Днепропетровск). Андрей Радь («Львов»), Денис Сидоренко («Днестер» Овидиополь); Защитники: Евгений Селин, Алексей Курилов (оба − «Металлист» Харьков), Андрей Фартушняк («Динамо» Киев), Павел Пашаев («Кривбас» Кривой Рог), Максим Пашаев («Днепр»), Ярослав Ракицкий, Станислав Микицей (оба − «Шахтер» Донецк), Кирилл Давыдов («Таврия» Симферополь); Полузащитники: Егор Лугачов («Спартак» Москва, Россия), Дмитрий Лепа («Днепр»), Тарас Степаненко («Металлург» Запорожье), Владимир Бидловский, Олег Голодюк (оба − «Карпаты»), Николай Морозюк, Роман Зозуля (оба − «Динамо»), Валерий Федорчук («Львов»), Антон Макаренко («Аугсбург», Германия); Нападающие:: Вадим Антипов («Нафтовик-Укрнафта» Ахтырка), Артем Кравец, Андрей Ярмоленко (оба − «Динамо»), Владимир Лысенко («Арсенал»), Денис Васин («Черноморец» Одесса), Евгений Коноплянка («Днепр»).