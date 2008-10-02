Хоккей. Хабибуллин приедет играть в КХЛ

Российский агент Николая Хабибулина Юрий Николаев заявил «Спорт Экспрессу», что вероятность приезда его клиента в КХЛ очень высока. - Сразу скажу: вероятность приезда Николая в Россию есть, и она велика, - начал разговор Николаев. - Всё зависит от того, какие условия будут предложены. Ни для кого не секрет, что на данный момент Николай - один из самых высокооплачиваемых голкиперов в мире. Поэтому немаловажное значение будет иметь финансовая сторона вопроса. И ещё отмечу, что он готов рассмотреть предложения, если они будут рассчитаны минимум на два года. - Для него (Хабибулина) главное - продолжить карьеру и постоянно играть. Российский хоккей за последние несколько лет сделал значительный скачок. Не случайно же к нам приехали многие игроки, выступавшие в последнее время в Северной Америке. Причем это касается не только легионеров, но и наших ребят. Не удивлюсь, если в ближайшее время КХЛ ещё пополнится рядом известных игроков из НХЛ, - продолжает агент. Конкретизировать, какие клубы заинтересованы в приглашении голкипера "Чикаго" агент отказался, отметив только, что переговоры идут с несколькими командами.