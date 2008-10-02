Игрока «Динамо» прооперировали в Германии

Защитник московского «Динамо» и сборной России Денис Колодин, находящийся в эти дни в Германии, был прооперирован. «Хотел бы отметить высокий профессионализм руководства футбольного клуба «Динамо» Москва. В клубе очень оперативно отреагировали на ситуацию и всё организовали быстро и на высшем уровне, что позволило установить точный диагноз и провести успешную операцию. В понедельник Денис Колодин возвращается в Москву. Ориентировочные сроки восстановления – 3 месяца. Таким образом, ожидается, что к началу предсезонных сборов Денис будет уже здоров», – заявил доктор Людвиг Зеебауэр, передает СПОРТ СЕГОДНЯ со ссылкой на официальный сайт «Динамо».