Доменек огласил состав сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Раймон Доменек обнародовал список игроков, которые будут готовиться к намеченному на 11 октября отборочному матчу чемпионата мира-2010 против команды Румынии, передает Чемпионат.ру. Вратари: Стив Манданда ("Марсель"), Уго Льорис ("Лион"). Защитники: Вильям Галлас, Гаэль Клиши, Бакари Санья (все — "Арсенал") , Филипп Мексес ("Рома"), Эрик Абидаль ("Барселона"), Патрис Эвра ("Манчестер Юнайтед"), Род Фанни ("Ренн"), Флоран Малуда ("Челси"). Полузащитники: Патрик Вьейра ("Интер"), Жереми Тулалан ("Лион"), Алу Диарра, Йоан Гуркюфф (оба — "Бордо"), Лассана Диарра ("Порстмут"), Франк Рибери ("Бавария") Нападающие: Тьерри Анри ("Барселона") , Карим Бензема, Хатем Бен Арфа, Сидней Гову (все — "Лион"), Николя Анелька ("Челси"), Флоран Синама-Поньоль ("Атлетико").