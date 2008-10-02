Теннис. Сестры Бондаренко проиграли в Штутгарте своей землячке

В первом раунде парного турнира WTA в Штутгарте жребий свел на корте украинско-хорватский дуэт Перебийнис/Костанич-Тосич и украинскую пару сестер Бондаренко (2). В первом сете Алена и Катерина победили на тай-брейке - 7:6 (1), во второй партии Татьяна и Елена взяли реванш - 6:1. Все решилось на матч-тай-брейке, где сильнее были Перебийнис и Костанич-Тосич - 10:8. В четвертьфинале украинка и хорватка сыграют против немецко-швейцарского дуэта Гронефельд/Шнидер, передает Лига. Напомним, сестры Бондаренко на Олимпийских играх в Пекине были четвертыми в парном разряде.