ФК «Львов» возглавил Роман Лаба

После матча ФК «Львов» - «Черноморец», было уволен главный тренер львовской команды Степан Юрчишин. Сегодня на вакантную должность был назначен Роман Лаба. 42-летний специалист, начавший свою тренерскую карьеру в 1996 году, во «Львове» работает уже третий год. Лаба назначен и.о. главного тренера ФК «Львов» и по словам тренера, он хочет поднять команду со дна турнирной таблицы до завершения первого тура Премьер-лиги. Официальный дебют наставника состоится 4 октября в гостевом матче десятого тура Премьер-лиги против Кривбасса, передает «Спорт.com.ua».