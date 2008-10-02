Ахметов удержал Луческу от увольнения

Сразу после матча «Шахтер» - «Барселона» в подтрибунном помещении РСК «Олимпийский» раздавались громкие выкрики Мирчи Луческу. Несколько раз повторив «No impossible!» («Невозможно»), главный тренер «Шахтера» по горячим следам «выдал на орехи» виновникам поражения - Брандао, Пятову, Срне. Но Луческу не ограничился только своими футболистами. По отношению к соперникам главная претензия - не соблюдение принципа «Fair-play», после которого был забит первый мяч. Луческу не успокаивался даже во время прямого телевизионного включения, достаточно в агрессивной форме высказывая свои возмущения тренеру каталонцев Хосепу Гвардиоле. И это было не все... Поднимаясь на послематчевую пресс-конференцию, Луческу говорил по телефону. И судя по высказываниям, говорил он с президентом клуба Ринатом Ахметовым. По-русски он повторил несколько раз: «Подаю в отставку», а затем замолчал... Судя по тому, что на пресс-конференции свое решение главный тренер «Шахтера» не огласил, отставка принята не была, сообщает Террикон.