Газзаеву отдадут российскую «молодежку»

Валерий Газзаев рассматривается в качестве основного кандидата на пост главного тренера молодежной сборной России. Эта должность стала вакантной после того, как нынешний наставник "молодежки" Борис Стукалов заявил в прессе о своём намерении уйти в отставку. Как стало известно Чемпионат.ру, его преемником может стать Газзаев, который по окончании текущего сезона покинет тренерский пост ЦСКА. Напомним, что в период с 2001 по 2002 годы Газзаев уже работал с молодёжной сборной страны, после чего возглавил национальную команду России.