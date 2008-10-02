Наставник сборной Германии не хочет экспериментировать с Россией

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев пообещал отказаться от экспериментов в матче отборочного турнира чемпионата мира 2010 года против России (11 октября). Лев отметил, что ближайшие игры с Россией и Уэльсом будут для его команды очень важными, но не объяснил, от каких экспериментов он откажется, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на AFP. Тренер немецкой команды должен назвать состав на матчи с Россией и Уэльсом в пятницу, 3 октября. Ожидается, что в команду вернутся Михаэль Баллак, Торстен Фрингс, Арне Фридрих и Пер Мертезакер, которые пропустили два первых отборочных матча ЧМ-2010 против Лихтенштейна (6:0) и Финляндии (3:3). По словам Лева, он очень доволен тем, что несколько игроков залечили травмы и вернулись в строй. Тренер уверен, что в матчах с Россией и Уэльсом сборная Германии будет действовать лучше, чем в играх с Лихтенштейном и Финляндией. Матч Германия - Россия состоится 11 октября в Дортмунде. 15 октября немцы сыграют на своем поле с Уэльсом, а россияне примут Финляндию. В первом матче отборочного турнира ЧМ-2010 сборная России добилась домашней победы над валлийцами (2:1).