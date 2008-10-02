В «Интере» не будет Матерацци

Травма, полученная защитником миланского "Интера" Марко Матерацци в матче Лиги чемпионов против "Вердера" (1 октября), оказалась серьезной. Матерацци выбыл из строя по меньшей мене на две недели, а более точные сроки восстановления игрока станут известны в ближайшие дни после медицинского обследования, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на интернет-издание Goal.com. В игре с "Вердером" (1:1) Матерацци был заменен на 20-й минуте из-за повреждения мышцы ноги. Вместо него на поле вышел Николас Бурдиссо. "Интер" открыл счет на 13-й минуте, а пропустил ответный гол на 62-й минуте. Отметим, что Матерацци в любом случае не смог бы принять участия в матче шестого тура чемпионата Италии против "Болоньи" (5 октября). 30 сентября в игре с "Миланом" (0:1) защитник получил красную карточку на скамейке запасных уже после того, как был заменен. Таким образом, на матч с "Болоньей" Матерацци дисквалифицирован