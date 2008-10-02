Сильнов – один из трех лучших легкоатлетов Европы-2008

Российский прыгун в высоту Андрей Сильнов вошел в тройку лучших легкоатлетов 2008 года в Европе. Он занял третье место в голосовании, организованном Европейской легкоатлетической ассоциацией (EAA). Лучшим легкоатлетом континента признан норвежец Андреас Торкильдсен, ставший олимпийским чемпионом Игр-2008 в метании копья. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на AP. Второе место занял олимпийский чемпион в тройном прыжке португалец Нельсон Эвора. В 2007 году лучшим легкоатлетом Европы также был признан метатель копья - Теро Питкямяки из Финляндии. С 1993 года, когда звание было присуждено впервые, его обладателем ни разу не становился спортсмен из России. На Олимпийских играх в Пекине Сильнов выиграл соревнования по прыжкам в высоту с результатом 2,36 метра. В в ранге олимпийского чемпиона Сильнов попытался установить олимпийский рекорд (2,42 метра), но трижды сбивал планку в прыжке. В среду, 1 октября, EAA признала лучшей легкоатлеткой года в Европе россиянку Елену Исинбаеву. Она удостоена почетного звания во второй раз за карьеру. Также 1 октября Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) признала Исинбаеву и Сильнова лучшими легкоатлетами года в России.