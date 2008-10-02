Названа обладательница wild card на «Кубке Кремля»

Организаторы теннисного турнира "Кубок Кремля", который пройдет в Москве с 4 по 12 октября, назвали обладательниц wild card в женском одиночном разряде. Специальные приглашения получили три российские теннисистки: Елена Веснина, Екатерина Макарова и Мария Кириленко. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на официальный сайт турнира. Ранее ожидалось, что одна из wild card достанется пятой ракетке мира сербке Ане Иванович, однако она попала в основную сетку турнира напрямую, заменив венгерскую теннисистку Агнеш Шавай, которая отказалась от участия в соревновании из-за травмы. На "Кубке Кремля" сыграют нынешняя и будущая первые ракетки мира (американка Серена Уильямс и сербка Елена Янкович), а также другие представительницы первой десятки мирового рейтинга: американка Винус Уильямс, россиянки Динара Сафина, Елена Дементьева, Светлана Кузнецова, Вера Звонарева. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев по составу участниц сравнил женскую часть "Кубка Кремля"-2008 с турнирами "Большого шлема". Жеребьевка "Кубка Кремля" пройдет 4 октября. В тот же день состоятся первые встречи квалификационных раундов. Матчи основного турнира начнутся 6 октября.