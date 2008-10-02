Худшего футболиста Чемпионата Италии взяли в сборную Бразилии

Форвард миланского "Интера" Адриано, в 2007 году признанный худшим футболистом чемпионата Италии, вызван в сборную Бразилии. В составе национальной команды Адриано заменит нападающего испанской "Севильи" Луиса Фабиано, который получил травму правого бедра на тренировке клуба. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на AP. В середине октября Бразилия проведет два матча отборочного турнира чемпионата мира 2010 года. 12 октября подопечные Дунги сыграют в гостях с Венесуэлой, а 15 октября на своем поле встретятся со сборной Колумбии. Большую часть сезона-2006/07 Адриано пропустил из-за травм и психологических трудностей. В декабре 2007 года футболист был отдан "Интером" в аренду в бразильский "Сан-Паулу". За "Сан-Паулу" Адриано забил 17 голов, став лучшим бомбардиром клуба. Летом 2008 года форвард вернулся в "Интер". При новом тренере миланцев Жозе Моуринью Адриано стал игроком основного состава.