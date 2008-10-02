Федерер устал и пропустил Stockholm Open

Вторая ракетка мира швейцарец Роже Федерер пропустит турнир Stockholm Open, который пройдет с 4 по 12 октября в Стокгольме. Федерер объяснил свое решение сняться с соревнования желанием отдохнуть, пишет английское издание The Guardian. Последний матч швейцарец провел 8 сентября, когда в финале Открытого чемпионата США (US Open) он победил Энди Мюррея. По словам Федерера, 2008 год был очень тяжелым для него. В начале сезона ему пришлось играть с травмой. В настоящее время спортсмен полностью здоров, но намерен отдохнуть, чтобы вскоре вновь побороться за первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Швейцарец выразил надежду, что возобновит выступления до конца года. Федерер возглавлял теннисный рейтинг в течение 237 недель подряд, но в августе 2008 года первой ракеткой мира стал испанец Рафаэль Надаль, сообщает «Лента.ru».