«Милан» купит защитника «Реала»

Защитник мадридского Реала и сборной Испании Серхио Рамос летом может перейти в Милан. Россо-нери испытывают проблемы в игре в обороны, и, по мнению руководства клуба, 22-летний футболист мог бы серьезно укрепить итальянскую команду. По информации испанских СМИ, у Рамоса не складываются отношения с главным тренером Реала Берндом Шустером, поэтому в следующем сезоне игрок, возможно, покинет стан Королевского клуба. Напомним, что центральный матч пятого тура итальянской Серии А между грандами мирового футбола Миланом и Интером завершился в пользу россо-нери - 1:0, сообщает «Лента.ru».