У «Динамо» новый нападающий

Киевское Динамо продолжает проводить активную работу на трансферном рынке. Очередным новичком команды стал нападающий мелитопольского Олкома Константин Дудченко, с которым подписан пятилетний контракт. До окончания осенней части сезона 22-летний футболист продолжит выступать за Олком во второй лиге, после чего прибудет в расположение Динамо в зимнее межсезонье. Напомним, что в 1/16 Кубка Украины киевское Динамо разгромило мелитопольский Олком со счетом 5:0. Форвард мелитопольцев Дудченко в этом матче был одним из самых активных в составе своей команды, сообщает «Корреспондент».