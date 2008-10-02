В Формуле-1 будет больше ночных гонок

Формула-1 может расширить количество своих этапов за счет новых ночных гонок. Вдохновленные успехом гонки в Сингапуре, а также прикинув возможную прибыль, некоторые государства Азиатско-Тихоокеанского и Ближневосточного регионов намерены организовать у себя ночные заезды Формулы-1. Возможно, такие гонки пройдут уже в 2009 г. в ОАЭ (Гран-при Абу-Даби) Также провести гонку в тёмное время суток решило руководство трассы в Сузуке, которая примет этап Формулы-1 в 2010 году. Напомним, что в воскресенье, 28 сентября, испанец Фернандо Алонсо победил на дебютном Гран-при Сингапура, передает «Корреспондент».