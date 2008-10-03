«Металлист» крупно выиграл у «Бешикташа»

Состоялся матч Кубка УЕФА между командами «Металлист» и «»Бешикташ». Турки проиграли команде из Харькова. Результаты игры: «Металлист» – «Бешикташ» - 4:1. «Металлист»: Горяинов, Ганцарчик, Обрадович, Папа Гуйе, Майдана, Валяев, Слюсар, Тришович (Бордиян, 38), Девич (Фомин, 87), Эдмар, Коэльо (Бабич, 93) «Бешикташ»: Арикан, Тораман, Зан, Запоточны, Серич, Холоско (Нобре, 67), Куртулуш, Сиссе, Телло (Карагулут, 77), Дельгадо, Бобо Голы: Коэльо (16, 70), Девич (26), Ганцарчик (74) - Нобре (90) Предупреждения: Девич (42), Ганцарчик (83) - Сиссе (35), Запоточны (62)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter