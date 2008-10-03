Кубок УЕФА. Результаты всех матчей

Состоялись ответные матчи 1-го раунда Кубка УЕфа. Их результаты: Спартак Россия – Баник Чехия – 1:1 (1:1) Голы: 1:0 – Баженов (3), 1:1 – Отепка (32). СПАРТАК: Плетикоса, Паршивлюк, Филипенко, Дедура, Родригес, Ковач, Майдана (В.Быстров, 65), Моцарт, Саенко, Баженов, Прудников (Павленко, 57). БАНИК: Вашек, Ржезник (Личка, 82), Больф, Нойвирт, Тхурж, Галасек, Марек, Отепка, Мичола (Лукеш, 82), Сверкош, Стршигавка (Зегер, 56). Первый матч – 1:0. Копенгаген Дания – Москва Россия – 1:1 (0:1) Голы: 0:1 – Бракамонте (37), 1:1 – Шешуков (54, автогол). КОПЕНГАГЕН: Кристиансен, Вендт, Лаурсен, Нордстранд (Сьонко, 70), Поспех, Квист, Хатчинсон, Йоргенсен, Кристенсен, Сантин, Норегард. МОСКВА: Жевнов, Набабкин, Годунок, Шешуков, О.Кузьмин, Епуряну, Самедов (Стрелков, 65), Ст.Иванов, П.Быстров (Ребко, 88), Рикардо Лаго (Чеснаускис, 65), Бракамонте. Первый матч – 2:1. ЦСКА Россия – Славен Хорватия – 1:0 (1:0) Гол: 1:0 – А.Березуцкий (38). ЦСКА: Акинфеев, А.Березуцкий, В.Березуцкий, Игнашевич, Григорьев, Красич (Мамаев, 46), Шемберас, Алдонин (Рахимич, 85), Дзагоев, Джанер (Жирков, 70), Вагнер Лав. СЛАВЕН: Родич, Саваль (Пурич, 67), Кокалович, Рогуль, Полдругач, Посавец, Вручина (Кресингер, 67), Яяло, Юрич, Нунке (Шафарич, 60), Мараш. Первый матч – 2:1. Сент-Патрик Ирландия – Герта Германия – 0:0 (0:0) Первый матч – 0:2. Висла Краков Польша – Тоттенхэм Англия – 1:1 (0:0) Голы: 0:1 – Гловацки (58, автогол), 1:1 – Брожек (83). ТОТТЕНХЭМ: Гомес, Гантер, Кинг, Вудгейт, Бэйл, Дженас, Зокора, Модрич (Хаддлстоун, 77), Леннон (Доусон, 88), Кэмпбелл (О'Хара, 68), Бент. Первый матч – 1:2. Рапид Румыния – Вольфсбург Германия – 1:1 (0:1) Голы: 0:1 – Графите (15), 1:1 – Мафтеи (70). Первый матч – 0:1. Каунас Литва – Сампдория Италия – 1:2 (1:0) Голы: 1:0 – Зелмикас (17), 1:1 – Форнароли (48), 1:2 – Бонаццоли (60). Первый матч – 0:5. Униря Румыния – Гамбург Германия – 0:2 (0:1) Голы: 0:1 – Петрич (27), 0:2 – Петрич (51). ГАМБУРГ: Рост, Демель, Райнхардт, Матийсен, Атуба, Яролим, де Йонг, Троховски (Торун, 90+1), Янсен (Бенджамин, 89), Петрич, Герреро (Олич, 80). Первый матч – 0:0. Лех Польша – Аустрия Австрия – 4:2 (1:0, 1:1, 1:1, 1:0) Голы: 1:0 – Ренжифо (10), 1:1 – Ачимович (63, пенальти), 2:1 – Пешко (85), 3:1 – Левандовски (99), 3:2 – Хаттенбергер (100), 4:2 – Муравски (120+1). Первый матч – 1:2. Шальке-04 Германия – Апоэль Кипр – 1:1 (0:1) Голы: 0:1 – Элио Пинто (6), 1:1 – Пандер (58). ШАЛЬКЕ: Нойер, Рафинья, Бордон, Хеведес, Пандер (Кобиашвили, 79), Асамоа (Кения, 65), Эрнст (Вестерманн, 65), Энгелар, Ракитич, Халил Алтынтоп, Кураньи. Первый матч – 4:1. Штутгарт Германия – Черно Море Болгария – 2:2 (0:0) Голы: 0:1 – Юруков, 0:2 – Русев (81), 1:2 – Хитцльшпергер (83), 2:2 – Гомес (90+4). ШТУТГАРТ: Леманн, Осорио, Ташчи, Хедира, Бока, Хильберт, Ланиг (Маньин, 70), Руды (Манджек, 85), Хитцльшпергер, Гомес, Марика (Какау, 61). Первый матч – 2:1. Кальмар Швеция – Фейеноорд Голландия – 1:2 (0:1) Голы: 0:1 – Виналдум (18), 1:1 – Юханссон (47), 1:2 – Нури (автогол, 52). Первый матч – 1:0. Левски Болгария – Жилина Словакия – 0:1 (0:0) Гол: 0:1 – Адауто (61). Первый матч – 1:1. Хонка Финляндия – Расинг Испания – 0:1 (0:1) Гол: 0:1 – Бедиа (4). Первый матч – 0:1. Русенборг Норвегия – Брондбю Дания – 3:2 (1:2) Голы: 1:0 - Йа (15), 1:1 – Расмуссен (26), 1:2 – Кристиансен (36), 2:2 – Скьелбред, 3:2 – Сапара (87, пенальти). Первый матч – 2:1. Галатасарай Турция – Беллинцона Швейцария – 2:1 (1:0) Голы: 1:0 – Барош (24, пенальти), 1:1 – Серметер (52, пенальти), 2:1 – Йылдыз (86). Первый матч – 4:3. Металлист Украина – Бешикташ Турция – 4:1 (2:0) Голы: 1:0 – Жажа (20), 2:0 – Девич (30), 3:0 – Жажа (74), 4:0 – Ганцарчик (79), 4:1 – Марсио Нобре (90). Первый матч – 0:1. Партизан Сербия – Политехника Тимишоара Румыния – 1:0 (0:0) Гол: 1:0 - Стефанович (70). Первый матч – 2:1. Сент-Этьен Франция – Хапоэль Тель-Авив Израиль – 2:1 (1:0) Голы: 1:0 - Гомис (25), 2:0 – Гомис (76), 2:1 – Йебоа (90+1). Первый матч – 2:1. Васлуй Румыния – Славия Чехия – 1:1 (1:0) Голы: 1:0 – Бурдужан (23), 1:1 – Брабец (49). Первый матч – 0:0. Динамо Бухарест Румыния – НЕК Голландия – 0:0 (0:0) Первый матч – 0:1. Стандард Бельгия – Эвертон Англия – 2:1 (1:0) Голы: 1:0 – Витцель (22), 1:1 – Джагелка (67), 2:1 – Йованович (79, пенальти). Первый матч – 2:2. Твенте Голландия – Ренн Франция – 1:0 (0:0) Гол: 1:0 – Нкуфо (68). Первый матч – 1:2. Херенвен Голландия – Сетубал Португалия – 5:2 (3:0) Голы: 1:0 – Пауло Энрике (4), 2:0 – Сибон (11), 3:0 – Сибон (24), 4:0 – Эльюнусси (50), 4:1 – Бруно Гама (57), 4:2 – Рикардо Шавес (64), 5:2 – Эльюнусси. Первый матч – 1:1. Артмедиа Словакия – Брага Португалия – 0:2 (0:2) Голы: 0:1 – Луис Агийар (11, пенальти), 0:2 – Луис Агийар (31). Первый матч – 0:4. Спарта Чехия – Динамо Загреб Хорватия – 3:3 (2:2) Голы: 0:1 - Моралес (17), 1:1 – Кулич (19), 2:1 – Кладрубски (23), 2:2 – Ловрен (30), 2:3 – Бладель (65), 3:3 – Кладрубски (82, пенальти). Первый матч – 0:0. Цюрих Швейцария – Милан Италия – 0:1 (0:0) Гол: 0:1 – Шевченко (70). МИЛАН: Дида, Дзамбротта, Бонера, Каладзе (Мальдини, 31), Антонини, Фламини, Эмерсон, Амброзини (Кака, 61), Зеедорф (Гаттузо,76), Шевченко, Роналдиньо. Первый матч – 1:3. Аякс Голландия – Борац Сербия – 2:0 (0:0) Голы: 1:0 – Сарпонг (71), 2:0 - Луис Суарес (90+5). Первый матч – 4:1. Зальцбург Австрия – Севилья Испания – 0:2 (0:1) Голы: 0:1 – Кануте (38), 0:2 – Кануте (57, пенальти). СЕВИЛЬЯ: Палоп, Эскюде, Скиллачи, Х.Креспо, Фернандо Наварро, Хесус Навас (Акоста, 61), Душер, Ренато, Ромарик, Коррейя (де Мул, 79), Кануте (Чевантон, 71). Первый матч – 0:2. Брюгге Бельгия – Янг Бойз Швейцария – 2:0 (2:0) Голы: 1:0 – Акпала (17), 2:0 – Сонк (29). Первый матч – 2:2. Манчестер Сити Англия – Омония Кипр – 2:1 (0:0) Голы: 1:0 – Элано (48), 2:0 – Райт-Филлипс (55), 2:1 – Алаби (78). МАНЧЕСТЕР СИТИ: Харт, Сабалета, Ричардс, Бен Хаим, Гарридо, Райт-Филлипс, Айрленд, Компани, Элано, Робиньо, Жо. Первый матч – 2:1. Мазеруэлл Шотландия – Нанси Франция – 0:2 (0:2) Голы: 0:1 – Фортюн (18), 0:2 – Гаванон (23). Первый матч – 0:1. Олимпиакос Греция – Нордшелланд Дания – 5:0 (3:0) Голы: 1:0 – Торосидис (11), 2:0 – Санто (30), 3:0 – Санто (43), 4:0 – Ковачевич (72), 5:0 – Ковачевич (80). Первый матч – 2:0. Удинезе Италия – Боруссия Дортмунд Германия – 0:2 (0:1, 0:1, 0:0, 0:0), по пенальти – 4:3 Голы: 0:1 – Хайналь (45), 0:2 – Хайналь (90). Первый матч – 2:0. Астон Вилла Англия – Литекс Болгария – 1:1 (1:0) Голы: 1:0 – Харвуд (27), 1:1 – Нифлор (53, пенальти) Первый матч – 3:1. Депортиво Испания – Бранн Норвегия – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0, 0:0), по пенальти – 3:2 Голы: 1:0 – Колотто (18), 2:0 – Колотто (76). Первый матч – 0:2. ПСЖ Франция – Кайсериспор Турция – 0:0 (0:0) Первый матч – 2:1. Бенфика Португалия – Наполи Италия – 2:0 (0:0) Голы: 1:0 – Рейес (57), 2:0 – Нуну Гомеш (83). Первый матч – 2:3. Валенсия Испания – Маритиму Португалия – 2:1 (0:1) Голы: 0:1 – Марсиньо (40), 1:1 – дель Орно (80), 2:1 – Вилья (90, пенальти). ВАЛЕНСИЯ: Гуаита, Эльгера (Вилья, 59), Альбиоль (Альбельда, 26), Марчена, дель Орно, Уго Виана, Висенте (Мата, 69), Мадуро, Фернандеш, Пабло Эрнандес, Ангуло. Первый матч – 1:0. Витория Гимараэш Португалия – Портсмут Англия – 2:2 доп. вр. (2:0, 0:0, 0:1, 0:1) Голы: 1:0 – де Оливейра (19), 2:0 – Алвес (31), 2:1 – Крауч (104), 2:2 – Крауч (111). Первый матч – 0:2.