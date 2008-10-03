Моратти: Моуриньо нужно время

Ничья с бременским «Вердером» со счетом 1:1 не заставила владельца «Интера» Массимо Моратти разочароваться в тренере Жозе Моуриньо. Моратти уверен, что португалец еще добьется успехов с его командой, информирует «Спорт.com.ua». «Нам еще нужно немного времени, - сказал Массимо Gazzetta dello Sport. – Против «Вердера» мы хорошо сыграли, да и вообще, все в порядке, ведь мы продолжаем лидировать в группе. Я увидел позитивные моменты в игре с непростым соперником. Мы не сумели победить, но очевидно, что Жозе Моуриньо все еще прививает команде свой стиль. Конечно, все мы в нетерпении, но вскоре все встанет на свои места. Мы не забили много голов, но создали тысячу возможностей, а голы рано или поздно придут».