Галлиани: Об увольнении Анчелотти не думали

Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани рассказал, что, несмотря на неудачное начало сезона, на самом деле судьбе главного тренера клуба ничего не угрожало. «Мы даже не думали о том, чтобы заменить Анчелотти, - цитирует Галлиани «Спорт.com.ua». – Только недавно я говорил, что если бы мы все-таки сменили тренера, он не добился бы таких результатов, как Карло. Из четырех матчей подряд новому тренеру пришлось бы выиграть все четыре. Кто знает, получилось бы у него это или нет. Вместо этого, мы оставили старого тренера и всю его команду, и после двух поражений последовало 4 победы подряд».