Слюсар «не будет мстить туркам»

В первой встрече с «Бешикташем» Валентин СЛЮСАР до конца поединка не доиграл. На 72-й минуте, получив болезненный удар, он уступил место на поле Александру Рыкуну. После того случая опорный полузащитник харьковчан не смог помочь партнерам в календарной встрече чемпионата против «Карпат», зато в минувшую субботу, вновь вернувшись в «старт», он внес свою лепту в победу над командой Николая Павлова, забив один из трех голов, информирует «Спорт.com.ua». - Победа над «Ворсклой» подняла настроение перед ответным визитом «Бешикташа»? - Не в обиду будет сказано полтавчанам, но «Ворскла» и «Бешикташ» -- это два совершенно разных полюса. Поэтому перед поединком с подопечными Николая Павлова мы думали о нашем чемпионате и о предстоящем сопернике, а сейчас уже мыслями в Кубке УЕФА. Слышал, что кое-кто хотел, чтобы мы команду Николая Павлова обыграли чуть ли не со счетом 5:0. Неужели кто-то посчитал «Ворсклу» слабаком? Плохая команда отобрать очки у «Динамо», «Шахтера», «Днепра» и идти на третьем месте в турнирной таблице просто не может. - Валентин, «Металлисту» первая игра с «Бешикташем», как и с полтавчанами, удалась. Не сложилось только с ее итоговым результатом. Как считаешь, это обстоятельство может вселить оптимизм перед ответным поединком? - Это футбол. Игра на игру в нем, как известно, не приходится. Команда действует так, как ей позволяет противник. Мне сложно судить, вселяют ли наши действия в Стамбуле оптимизм. Тут важно другое: та встреча показала, что с «Бешикташем» вполне можно играть. Правда, во встрече в Харькове оба коллектива будут использовать совершенно иную тактику и стратегию, нежели в первом матче. Нам, скажем, надо обязательно забивать. Считаю, очень многое в противостоянии решит развитие событий в первые минуты борьбы. - В Стамбуле были такие моменты, когда «Металлист» надолго запирал хозяев поля на их половине, добивался большого преимущества, но, увы, дивидендов из этого так и не извлек. Неужели защита у «Бешикташа» так сильна? - У любого клуба есть свои сильные и слабые стороны. Но я не думаю, что упомянутые вами моменты первой игры свидетельствуют о мощи турецкой защиты. «Бешикташ» очень силен в контригре. Правда, и при позиционных атаках стамбульцы чувствуют себя довольно-таки неплохо. Они хорошо работают с мячом, любят и умеют его держать. Еще один козырь турок -- быстрый переход центра поля при нападении. Они действуют, считаю, сообразуясь с требованиями современного футбола, играют подобно ведущим коллективам Европы. Однако все это им удается, если соперник позволяет. Выходит, нам нужно не позволить «Бешикташу» сыграть в таком ключе. - Заметил ли ты какие-то особенности в действиях «Бешикташа»? - Мне показалось, что они все же предпочитают игру на контратаках, нежели в позиционном нападении. К примеру, почти все опасные моменты у ворот «Металлиста» турки создали после наших потерь и последовавших затем контрвыпадов. - Поединок с «Ворсклой» прошел примерно по тому же сценарию, по какому хотелось бы, чтобы прошла встреча с «Бешикташем»? - Если вы имеете в виду стартовый отрезок матча, то, конечно же, да. Против полтавчан нам удались первые 25 минут. Мы забили один мяч, за ним второй, далее -- нужно было перевести игру в спокойное русло. Но нас несколько выбил из колеи фантастический мяч Цурри, который залетел в ворота непостижимым образом. После этого у нас появилась некая нервозность и неуверенность. Допустить подобное в матче с турками нельзя. - Валентин, стамбульский поединок ты не доиграл до конца из-за повреждения спины. Зла за это на кого-то из футболистов «Бешикташа» не держишь? - Держать не держу, и вроде бы нет повода для мести. Надеюсь, повреждение мне было нанесено не специально. Хотя по силе удара я все же склоняюсь к мысли, что «въехали» в меня с определенным умыслом. Точно же сказать ничего не могу. Посмотрим, как поведут себя оппоненты в ответной игре. Хотелось бы, чтобы не так, как в Стамбуле.