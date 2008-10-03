Российская Премьер-Лига поддержала «Зенит»

В связи с появившейся в ряде СМИ информацией о возможном расследовании обстоятельств, связанных с завоеванием ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) Кубка УЕФА, Российская футбольная Премьер-Лига от имени ее членов (клубов) заявляет о всецелой поддержке футбольного клуба «Зенит». РФПЛ полностью признает заслуги «Зенита» перед отечественным футболом и уверена, что победа в престижном евротурнире добыта ФК «Зенит» в честной и справедливой борьбе, передает «Спорт.com.ua». Российская футбольная Премьер-Лига призывает российские средства массовой информации проявить максимум корректности при освещении данной ситуации, воздержаться от нагнетания страстей и не использовать публикации зарубежных журналистов в целях подрыва авторитета российского футбола.