Павленко: Надеюсь фортуна нас не покинет

Полузащитник московского «Спартака» Александр Павленко прокомментировал матч Кубка УЕФА против чешского «Баника» (1:1). «Игрой мы конечно не очень довольны, особенно вторым таймом. Но ребята подустали, перестали нормально контролировать мяч, поэтому и действовать стали хуже. Ощущение что нас часто накрывали, объясняется тем, что «Баник» больше нас бегал. Но где-то взялась фортуна, которая нам помогла. Надеюсь, она с нами останется. Думаю, в групповом турнире мы так играть не будем и внесем определенные коррективы, потому что так действовать просто нельзя. Нам и тренер дал понять, что сейчас мы «отскочили», а позже нас могут и наказать», - сказал Павленко в интервью «Газета.Ru».