Чагаев может выйти на ринг в конце января

Обладатель титула «чемпиона в отпуске» (временно недействующего чемпиона) по версии WBA в супертяжелом весе Руслан Чагаев сообщил, что врачи разрешили ему выйти на ринг в конце января 2009 года. Это заявление узбекский боксер сделал на конференции WBA в Доминиканской республике, где он получил теплый прием со стороны главы этой организации Джильберто Мендозы, а также других официальных лиц. Руслан Чагаев рассказал, что готовиться к своему следующему поединку он будет в специальной спортивной ортопедической обуви, разработанной компанией Adidas. Эта обувь уменьшает нагрузку на голеностопный сустав и позволяет тренироваться практически в полную силу, сообщает «Газета.Ru».