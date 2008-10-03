«Химки» обыграли «Панеллиниос»

В четверг в товарищеском матче подмосковные «Химки» в овертайме обыграли афинский «Панеллиниос» со счетом 91:89. Наставник химчан Кестутис Кемзура отметил, что главное в предсезонной подготовке, не результат, а командные качества, сообщает «Газета.Ru». «Значительную часть матча ребятам не удавалось показать то, на что они способны, – приводит слова Кемзуры официальный сайт клуба. – Но концовка встречи доказала, что у моих подопечных есть характер. Мы собрались, смогли переломить неудачно складывавшийся ход поединка и склонить чашу весов на свою сторону. Рад, что у ребят есть дух победителей».