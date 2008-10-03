Матерацци не поможет Италии

Защитник «Интера» Марко Матерацци потянул мышцу правого бедра во время матча Лиги чемпионов с «Вердером» (1:1), из-за чего пропустит как минимум две недели, сообщает «Советский спорт». В поединке с немцами Матерацци отыграл всего 20 минут, после чего был заменен на Николаса Бурдиссо. Защитник, скорее всего, пропустит октябрьские матчи сборной Италии с Болгарией и Черногорией в квалификации ЧМ-2010. Его участие в домашней игре Лиги чемпионов с «Анортосисом», которая состоится 22 октября, пока под вопросом. В воскресной встрече серии А с «Болоньей» 35-летний футболист в любом случае не смог бы выйти на поле из-за дисквалификации.