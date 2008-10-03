Тренер «Барыса»: Нас судят предвзято

Главный тренер «Барыса» Александр Высоцкий после победы над ХК МВД в матче открытого чемпионата России благодарил болельщиков и игроков, а также объяснял нюансы прошедшей игры, передает «Советский спорт». - Во-первых, хочу поблагодарить болельщиков за мощную поддержку. Они верят в нас, долго ждали этой победы в основное время – сегодня мы впервые взяли дома три очка. Постараемся оправдать их надежды. Спасибо ребятам. Игра складывалась для нас тяжело. Но удачно забили – в отличие от соперника. Повели в счете. Впервые получилось, что мы вели 3:0 – обычно 0:2, 0:3 уступаем. И в третьем периоде оставалось только довести дело до победы. Хотя концовка получилась очень сложной. Ненужное удаление Константина Глазачева – мы вынуждены были перейти на игру в три тройки. Еще раз хочу поблагодарить ребят за уверенную игру, которую мы начинаем показывать. - Как оцениваете игру новичка – Геннадия Столярова из московского «Динамо»? - Геннадий буквально вчера прилетел, и сегодня уже ввели его в основной состав. Отметился голом и голевой передачей – дебют, думаю, более чем удачный. Да вообще неплохо смотрелся, очень напористо играл в атаке, помогал в обороне, что мне понравилось. - Почему вы не подаете протест на судейство? В прошлом матче (с «Атлантом») была похожая ситуация, как в эпизоде с удалением Глазачева. Только вот Глазачев был удален на 12 минут, а мытищинец Хомицкий, нанесший ударом в голову травму Лакизе, не получил даже малого скамеечного штрафа. - По судейству могу сказать одно: нас судят предвзято. И в сегодняшней игре одни и те же нарушения с нашей стороны фиксировались, а у соперника не замечались. Судья пропустил, например, две задержки. Игрок ХК МВД выбрасывает шайбу за пределы площадки, но судья почему-то показывает касание клюшки нашего игрока, хотя он был в двух метрах от него. Мне это непонятно. Наверное, такова наша участь, иностранцев в России… Не мне судить и не мне разбираться с судейством, но бывают моменты, когда судьи предвзято относятся к нам. - Каково состояние Лакизы? Когда он сможет играть? - У Артемия сотрясение мозга, только через неделю он приступит к тренировкам.