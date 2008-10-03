Сегодня начинается продажа билетов на Олимпиаду-2010

Сегодня оргкомитет XXI зимних Игр в Ванкувере начинает кампанию по продаже билетов на Олимпиаду-2010, сообщает «Спорт Экспресс». Всего будет реализовано около 1,6 миллиона зрительских мест - это примерно 70 процентов от общего числа. Самые дешевые билеты на отдельные старты будут стоить без учета налогов 25 долларов США, самые дорогие (на церемонию открытия) - 1100 долларов. В целях противостояния черному рынку разработана специальная схема продажи: с 3 октября по 7 ноября на сайте vancouver2010.com, а также по телефону будут приниматься заявки на приобретение билетов. Лишь после этого организаторы начнут решать, удовлетворять или отклонять тот или иной запрос. Если "легитимных" заявок окажется больше 1,6 миллиона, то обладатели билетов будут определены при помощи лотереи. О том, удовлетворены ли их заявки, претенденты смогут узнать в конце ноября - начале декабря. Оставшиеся 30 процентов билетов достанутся членам так называемой олимпийской семьи - спонсорам и другим партнерам МОК, а также национальным олимпийским комитетам.